Фото: на Дыбенко трамвай сошёл с рельсов

Вечером 23 января в Невском районе Петербурга трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Инцидент произошел на пересечении улицы Дыбенко и Товарищеского проспекта. В этот момент транспорт заезжал в трамвайный парк. Судя по всему, пассажиров в нем не было.
О других участниках ДТП не сообщалось.
Проезд в Кудрово был временно затруднен, однако сейчас, как пишут свидетели, состав с путей уже убрали.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженку эвакуировали из горящей квартиры на Будапештской.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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