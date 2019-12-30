Фото: на Дыбенко трамвай сошёл с рельсов

Вечером 23 января в Невском районе Петербурга трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел на пересечении улицы Дыбенко и Товарищеского проспекта. В этот момент транспорт заезжал в трамвайный парк. Судя по всему, пассажиров в нем не было.

О других участниках ДТП не сообщалось.

Проезд в Кудрово был временно затруднен, однако сейчас, как пишут свидетели, состав с путей уже убрали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженку эвакуировали из горящей квартиры на Будапештской.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"