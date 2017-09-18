Очевидцы: у метро "Дыбенко" собралась большая очередь на вход

Уром в понедельник, 18 сентября, около входа в вестибюль станции метро "Дыбенко" собралась огромная толпа.

Первый день недели начался с давки на входе в метро для жителей района метро «Дыбенко». Около девяти утра очевидцы сообщили, что у станции собралась толпа. Люди с трудом попадают внутрь.

"Утренний час-пик. Такое можно увидеть на любой станции в спальных районах (тем более, что рядом с областью). Плюс ещё из-за погоды и обещаний МЧС о сильном дожде с порывами ветра, многие решили оставить машины дома", - предположил пользователь Сергей Петрашов в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Пока не известно, почему собралась толпа. Некоторые пассажиры сообщают, что такая ситуация происходит каждое утро. Другие спорят, что эта ситуация аномальна.

Фото: ВКонтакте / ДТп и ЧП Санкт-Петербург