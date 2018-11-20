Около метро "Дыбенко" досрочно заменили 4,5 метра теплотрассы

Работы начались в 11 дня 31 января и завершились 1 февраля в 00:00.

Около станции метро "Улица Дыбенко" досрочно закончены все ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".

Так в полночь 1 февраля работники закончили восстановительные работы на магистральном трубопроводе. Было заменено 4,5 метра теплотрассы. Работа на трубопроводе диаметром 500 мм начались в 11 дня 31 января и завершились 1 февраля в 00:00. Специалисты потратили на данную работу 13 часов вместо положенных нормативами 25 часов.

Все работы проводились без ограничения потребителей.

Фото: Piter.TV