На Бухарестской загорелась заброшенная стройка

Огонь ликвидировали за 11 минут.

Вечером 16 мая прохожие заметили дым, идущий с территории стройки. Как сообщает мобильный корреспондент Piter.tv, загорелось небольшое помещение.

Пожар заметили примерно в 18:00 около родильного дома №16. Известно, что какие-либо работы на стройке сейчас не осуществляются. Она находится в заброшенном состоянии. На место происшествия оперативно прибыла пожарная машина. Очевидцы сообщают, что огонь не успел распространиться.

В 18:11 пожар был локализован. О пострадавших не сообщается. напомним, ранее Piter.tv сообщал, что около металлобазы "Волковка" полиция со стрельбой задержала четырех кавказцев.