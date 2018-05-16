Около металлобазы "Волковка" полиция со стрельбой задержала четырех кавказцев

Piter.tv побывал на месте происшествия.

Во второй половине дня 16 мая около металлобазы "Волковка" прозвучало несколько хлопков, похожих на выстрелы, а на земле в крови лежал человек. Как сообщает мобильный корреспондент Piter.tv, полиция задержала двух лиц кавказской внешности.

Очевидец рассказал, что увидел на земле мужчину, лежащего без движения. Как удалось узнать у сотрудника металлобазы, примерно в 15:00 часов к серой припаркованной легковушке подъехали полицейские, которые разбили машине стекла и силой вытащили оттуда четырех мужчин. Прозвучали выстрелы.

"Один сидел в наручниках, а второй был в крови. Видимо оказывал сопротивление. Люди, с которыми это все начиналось, три человека было молодых, двое были с пистолетами. Были похожие хлопки на стрельбу". Сотрудник металлобазы "Волковка"

Корреспонденту удалось пообщаться с участниками происшествия. Четверо мужчин в возрасте стояли рядом с сотрудником в форме. Все они были запачканы кровью. На вопросы журналиста они ответили, что просто упали. Правоохранительные органы сказали, что "задержали злодеев", которые "много чего сделали". Подробности случившегося устанавливаются.

Видео: Piter.tv