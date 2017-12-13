Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 11:27
0
nadiputintseva
410
Код вставки плеера

На Будапештской второй день подряд лопается труба с кипятком

0
 
 

В минувшее воскресенье аварийные службы ликвидировали дефект около соседнего дома.

В Санкт-Петербурге жители Фрунзенского района второй день живут среди тумана, так как утром 26 февраля, после проведенного вчера ремонта, труба треснула в другом месте.

По информации читателей Piter.tv, авария случилась около дома 66 на улице Будапештской. Сотрудники "Теплосети" оперативно прибыли на место поломки и огородили опасную зону лентами. Как и в прошлый раз, трещина оказалось не сильно большой, поэтому дорога и тротуар не превратятся в каток. Как ситуация отразится на отоплении близлежащих домов - пока не известно. 

Напомним, 25 февраля утром ремонтники ликвидировали дефект трубы по адресу Будапештская 65.

Видео: Piter.tv

Все новости района
Теги: авария на будапештской , лопнула труба с кипятком , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5