Видео: на Богатырском появилась лужа с сюрпризом

За день в нее провалились две машины.

Жертвами "чудо" лужи в Приморском районе Санкт-Петербурга 29 марта стали сразу два автомобилиста. Как сообщают очевидцы, "сюрприз" затаился в кармане на Богатырском проспекте.

В сети появилось видео, как около дома №18 кроссовер вытягивает из ямы легковушку. Как отмечает автор, это уже второй инцидент за сегодня. Ничего не подозревающие водители думают, что перед ними просто лужа, но под ней скрылась куда более серьезная опасность.

На кадрах видеозаписи видно, что машина ушла в дыру передними колесами. Знают ли об этой проблеме дорожники – неизвестно. Однако вокруг места происшествия нет никаких оградительных лент или предупреждающих знаков.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в ТРК Сити Молл произошло возгорание проводки в отделе ковров.

Видео: YouTube / Мегаполис Резерв