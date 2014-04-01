На Белорусском продовольственном форуме в Петербурге заключили контрактов на 5 млрд рублей

Российские торговые сети будут более плотно сотрудничать с белорусскими.

В Смольном подвели итоги Белорусского продовольственного форума. Петербургские компании и ведомства договорились о поставках продукции на общую сумму несколько миллиардов рублей. Объем поставок хотят нарастить до суммы в 4,9 млрд рублей.

Белорусская делегация прибыла в Петербург во главе с премьер-министром Романом Головченко. Торговые сети "Магнит", Х5 Group, "7 шагов" будут сотрудничать с Торговым домом Минского молочного завода №1, Слуцким сыродельным комбинатом, Глубокским молочно-консервным комбинатом, Жлобинским мясокомбинатом, Могилевским мясокомбинатом, Рогачевским молочно-консервным комбинатом.

В будущем Х5 Group намерены подписать контракты с предприятиями Бреста и Гродно.

Форум проходил 29 и 30 марта. В мероприятии приняли участие более 450 производителей из разных регионов двух стран.

Фото: администрация Петербурга