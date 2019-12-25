Андрей Воробьев: Подмосковье усилит трансформацию нестационарной торговли

Глава Московской области раскрыл планы властей региона о контроле за торговыми точками.

Московская область усилит план трансформации нестационарной торговли. Соответствующее заявление сделал губернатор российского региона Андрей Воробьев. Слова чиновника приводят журналисты телеканала "360.ru". Глава Подмосковья добавил, что ситуация не коснется точек, работающих эффективно и на законных основаниях. Известно, что местные власти до 2027 года планируют сократить количество нестационарных торговых объектов более чем на 50 процентов. Однако полный запрет на НТО вводить не будут, так как такие объекты важны в зонах отдыха, парковых территориях и вблизи жилых комплексов, так как людям удобно покупать там сезонные фрукты, ягоды или овощи.

Мы боремся понятно с чем. Это незаконная миграция, это неуплата налогов, несоблюдение санитарных норм, не соответствующий городу внешний облик. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Ключвым требованием со стороны администрации является то, что продажа должна быть цивилизованной: с аккуратными киосками и хорошим обслуживанием. Власти предоставят бизнесу понятные рекомендации и примеры оформления, подходящие для каждого населенного пункта. Сейчас над региональной программой трудится министр по сельскому хозяйству Сергей Двойных и заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Воробьев поделился планами по расселению аварийного жилья в Подмосковье.

Фото: Telegram / Воробьёв LIVE