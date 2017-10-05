На Белградской улице женщина попыталась спилить дерево, чтобы оно не придавило дом во время урагана

Неадекватная женщина пыталась спилить многовековое дерево из-за угрозы падения при урагане.

Днем 4 октября во дворе одного из домов на Белградской улице неизвестная женщина пыталась спилить дерево. На вопрос очевидце зачем она это делает, хулиганка ответила: "Я хочу, чтобы оно засохло". Выяснилось, что что петербурженка уже неоднократно обращалась к властям, чтобы они занялись данным вопросам. По словам “лесоруба”, растение обязательно упадет на ее дом во время урагана.

Отметим, что деятельность, которой решила заняться местная жительница незаконна и представляет угрозу для жизни. Об этом ей также сообщил мужчина, которому удалось заснять видео данного инцидента. После запись появилась в группе “ДТП и ЧП по СПб”. После замечания, женщина ответила, что это дерево еще перестоит ее и свидетеля происходившего. Зачем тогда было его спиливать дама объяснить не смогла.