Видео: на Бали полиция застрелила россиянина-грабителя

Еще один россиянин задержан. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Полицией индонезийского острова Бали убит в перестрелке один россиянин, подозреваемый в вооруженном ограблении обменного пункта. Второй гражданин России был лишь легко ранен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Индонезии.

Что касается остальных подозреваемых, которые сумели скрыться при попытке задержания, ни их количество, ни гражданство пока неизвестны. Денис Тетюшин, пресс-атташе посольства РФ в Джакарте

Россиянину теперь грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. По данным индонезийской газеты на пункт обмена напали 7 человек, все они были в масках и с винтовками. Грабители покинули обменный пункт с сумками, в которых находилось более 60 тысяч долларов в местной валюте.

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Видео: TRIBUNBALI/YouTube