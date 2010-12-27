На Авиаконструкторов продлили ремонт: трамваи изменят движение

Несколько трамваев изменят маршруты из-за ремонта путей.

В Приморском районе увеличено время проведения ремонтных работ. В связи с этим "Горэлектротранс" сообщает о временном изменении маршрута трамвая под номером 126. С 3 по 15 сентября будет отменен направление под номером 18.

Как отмечают специалисты, на проспекте Авиаконструкторов завершаются работы по капитальной реконструкции трамвайных путей. Запрет проезда относится к участку дороги от улицы Шаврова до Илюшина.

Трамвай под номером 47 будет двигаться от "Старой Деревни" по Гаккелевской, Оптиков, Илюшина, Испытателей и придет на конечную остановку в "Удельном парке". Маршрут 55 будет ходить от "Придорожной аллеи" до Стародеревенской улицы, Оптиков, Гаккелевской и завершит движение у "Старой Деревни".

Напомним, что Роспотребнадзор Петербурга выяснил причину массового отравления в гостинице "Прибалтийская".

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