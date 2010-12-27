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Будьте осторожны: в доме на Авиационной улице рушится фасад
Сегодня, 12:48
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Alena_Zinovieva
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Будьте осторожны: в доме на Авиационной улице рушится фасад

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По словам очевидцев, пострадал дом №9.

На Авиационной улице сегодня произошла неприятная ситуация. У дома №9 начал рушиться фасад. Очевидцы в социальных сетях попросили прохожих быть предельно аккуратными.

В интернете также появилась фотография с места происшествия. На ней видно, что камни рассыпались по всему тротуару. Дорожные службы пока не огородили территорию. Местным жителям придется выходить на проезжую часть, чтобы не попасть под камнепад, а это не менее опасно.

Ранее мы писали, что на Октябрьской набережной обрушился фасад здания.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: обрушился фасад , разрушается дом
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

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