Будьте осторожны: в доме на Авиационной улице рушится фасад

По словам очевидцев, пострадал дом №9.

На Авиационной улице сегодня произошла неприятная ситуация. У дома №9 начал рушиться фасад. Очевидцы в социальных сетях попросили прохожих быть предельно аккуратными.

В интернете также появилась фотография с места происшествия. На ней видно, что камни рассыпались по всему тротуару. Дорожные службы пока не огородили территорию. Местным жителям придется выходить на проезжую часть, чтобы не попасть под камнепад, а это не менее опасно.

Ранее мы писали, что на Октябрьской набережной обрушился фасад здания.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург