На Apple подали в суд из-за отсутствия зарядки в комплекте для iPhone

IPhone 12 стал первым смартфоном компании, который лишился зарядки

На компанию Apple в Китае подали в суд из-за отсутствия зарядки в комплекте поставки iPhone. Об этом сообщает Mydrivers.

Истец отмечает, что компания нарушает законные права и интересы потребителей, лишив комплектацию смартфонов зарядных устройств. По этой причине истец требует вернуть в комплектацию блок питания.

В 2020 году Apple приняла соответствующее решение. Так, первым смартфоном, который лишился зарядки в комплекте, стал iPhone 12.

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