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На Apple подали в суд из-за отсутствия зарядки в комплекте для iPhone
Сегодня, 13:56
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На Apple подали в суд из-за отсутствия зарядки в комплекте для iPhone

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IPhone 12 стал первым смартфоном компании, который лишился зарядки

На компанию Apple в Китае подали в суд из-за отсутствия зарядки в комплекте поставки iPhone. Об этом сообщает Mydrivers.

Истец отмечает, что компания нарушает законные права и интересы потребителей, лишив комплектацию смартфонов зарядных устройств. По этой причине истец требует вернуть в комплектацию блок питания.

В 2020 году Apple приняла соответствующее решение. Так, первым смартфоном, который лишился зарядки в комплекте, стал iPhone 12. 

Ранее мы писали, что в России предлагают поднять лимит по льготной ипотеке. 

Фото: pexels 

Теги: apple, iphone 12, блок питания
Категории: Новости России, Лента новостей,

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