На Алтае отец выстрелил из ружья в родную дочь из-за ссоры с женой

Суд оправил отца на 10 лет в колонию.

На Алтае вынесли приговор мужчине, который из-за ссоры с женой тяжело ранил родную дочь.

Трагедия произошла 12 января в селе Турочак на Алтае. 41-летний мужчина пришел выяснять отношения с женой, которая после того как подала документы на развод, ушла жить к родственникам. На разборки мужчина пришел пьяный и с ружьем. Пьяному мужу женщина дверь не открыла, тогда мужчина выстрелил в дверь, зная, что в доме находятся два их ребенка. Выстрел ранил в грудную клетку 13-летнюю дочь пары.

После этого мужчина сделал еще два выстрела в окна, где находилась его семья, и ушел с места происшествия. Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Мужчину задержали. При задержании он оказал сопротивление и был ранен в бедро. Ему было предъявлено обвинение по статьям "покушение на убийство, совершенное в отношении малолетнего лица, общественно опасным способом", а также "угроза применения насилия в отношении представителей власти".

Состоявшийся накануне суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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