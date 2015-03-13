В Петербурге установили плиты погибшим при защите Ленинграда уроженцам Забайкалья

На церемонии открытия плит присутствовали главы Забайкальского края.

На Аллее Славы в Петербурге установили памятные плиты погибшим при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны уроженцам Забайкальского края и Томской области.

На церемонии присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов, а также главы Забайкальского края Александр Осипов и Томской области Сергей Жвачкин.

Чиновники возложили венки к монументу Матери-Родины и оставили запись в книге почетных гостей Пискарёвского мемориала.

Сама аллея была открыта 9 мая 2003 года.

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга подвел итоги мая.

Фото: Пул 78 / telegram