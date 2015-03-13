Губернатор Петербурга подвел итоги мая

Градоначальник выделил семь главных событий недели.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги последней недели мая на своей странице в "ВКонтакте". Главным событием он назвал День рождения Северной столицы.

В этот день Беглов возложил цветы к надгробию Петра I в Петропавловской крепости и Медному всаднику. Вручил знаки новым Почетным гражданам Петербурга. Ими стали хореограф Борис Эйфман и руководитель НИИ Фтизиопульмонологии Петр Яблонский.

Также в мае учредили Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности. Деятели сферы культуры, искусства, науки и техники получили премии правительства. Награды получили и победители Конкурса педагогических достижений.

Список главных событий мая завершают решение о строительстве нового спорткомплекса на Железнодорожном проспекте и участие Беглова в марафоне "Новое знание". Губернатор рассказал об управлении городом во время блокады.



Фото: Piter.TV