Губернатор Петербурга подвел итоги мая

Губернатор Петербурга Александр Беглов подвел итоги последней недели мая на своей странице в "ВКонтакте". Главным событием он назвал День рождения Северной столицы.
В этот день Беглов возложил цветы к надгробию Петра I в Петропавловской крепости и Медному всаднику. Вручил знаки новым Почетным гражданам Петербурга. Ими стали хореограф Борис Эйфман и руководитель НИИ Фтизиопульмонологии Петр Яблонский.
Также в мае учредили Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности. Деятели сферы культуры, искусства, науки и техники получили премии правительства. Награды получили и победители Конкурса педагогических достижений.
Список главных событий мая завершают решение о строительстве нового спорткомплекса на Железнодорожном проспекте и участие Беглова в марафоне "Новое знание". Губернатор рассказал об управлении городом во время блокады.
Фото: Piter.TV
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