В Петербурге ветер ломает конструкции и разносит мусорные баки

По сообщению МЧС завтра, 17 апреля, ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что в Петербурге ветер разбросал мусорные баки перед детской площадкой. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

В Приморском районе ветер разнес мусорные баки, которые загородили проезд автомобилям. Инцидент произошел на улице Афонской.

А на проспекте Героев ветром сдуло конструкцию светофора. К счастью, никто не пострадал.

Отметим, что по данным МЧС сегодня в Северной столице ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду.

Ранее мы сообщали о том, что в МЧС объяснили, что будет в Петербурге в случае введения режима ЧС.

Фото:vk.com/spb_today