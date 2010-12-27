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На Афонской улице ДПСники поймали пьяного водителя, который скрылся с места аварии
Сегодня, 12:47
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lesjasap
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На Афонской улице ДПСники поймали пьяного водителя, который скрылся с места аварии

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В Петербурге задержали пьяного автомобилиста-рецидивиста.

Около восьми вечера 4 сентября сотрудники службы ДПС остановили автомобиль SsangYong на улице Афонской. Водитель оказался настолько в нетрезвом состоянии, что не мог даже разговаривать. Как стало известно, за несколько часов до этого автомобилист попал в аварию, но “гонщику” удалось скрыться с места преступления.
 
Сотрудники выяснили, что петербуржец незадолго до этого врезался в другую машину на улице Вербной. Полицейский патруль преследовал мужчину в течение нескольких часов. Правоохранительные органы выяснили, что нарушитель даже не имел водительских прав. Он был их лишен с 6 июня 2017 года. 
 
Сейчас автолюбителю вынесут наказание за неоднократное управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии и нарушения ПДД. 
Теги: дтп , пьяный водитель
Категории: Новости СПб

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