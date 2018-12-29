Прощание с Мекасом и его кремация пройдут в Нью-Йорке.

В четверг, 24 января, стало известно о том, что на 97-м году жизни умер режиссер Йонас Мекас. Об этом сообщает LRT.

Прощание с деятелем искусства и его кремация пройдут в Нью-Йорке, а позже его прах захоронят в Литве.

Йонас Мекас - американский поэт и кинорежиссёр литовского происхождения, один из лидеров "нового американского кино", "крестный отец нью-йоркского киноавангарда". Кроме того, он удостоился национальной премии Литвы в области литературы и искусства.

Также Мекас хорошо общался и работал с Энди Уорхолом, Джоном Ленноном, Йоко Оно, Сальвадором Дали.

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