Деятель искусства долгие годы боролся с болезнью.

В минувший вторник, 22 января, в возрасте 76 лет скончался кинооператор Валерий Никонов. Об этом сообщает "Союз кинематографистов РФ".

Деятель искусства долгие годы боролся с болезнью.

Долгие годы, борясь с болезнью, находясь на аппарате искусственного дыхания, Валерий Владимирович находил силы поддерживать связь с Гильдией кинооператоров. Давал советы, участвовал в обсуждении памятника фронтовым кинооператорам… Переписка, общение с ним, человеком, обладающим такой жаждой жизни и любви к жизни, мужественного терпения была источником и нашего вдохновения сказано в сообщении

Прощание с Никоновым состоится 25 января в ритуальном зале Центральной клинической больницы .

Валерий Никонов известен по таким работам, как Пылающий континент" (1972), "Москва строится" (1976), "О спорт, ты — мир!" (1980), "Оззи, Скорпионс, Бон Джови... Десант в гнездо гласности" (1989).

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