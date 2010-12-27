Актер умер в доме престарелых в Лос-Анджелесе.

В понедельник, 18 марта, стало известно о том, что на 94-м году жизни умер актер сериала "Сообщество" Ричард Эрдман. Об этом сообщил его коллега Алан К. Роуд в своем Twitter.

Прощай, приятель. Дик Эрдман 1925-2019 сказано в сообщении

По многочисленным сообщениям СМИ, актер умер в доме престарелых в Лос-Анджелесе.

Ричард Эрдман - снялся более чем в 160 фильмах. Он известен по таким шоу, как "Сумеречная зона", "Альфред Хичкок представляет", "Зеленые просторы", "Перри Мэйсон", "Она написала убийство" и "Беверли-Хиллз 90210".

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Фото:kino-teatr.ru