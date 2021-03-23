На 94-м году жизни скончался ученый-селекционер Владимир Кобылянский

Благодаря открытию ученого в 1970-х годах в СССР смогли создать короткостебельные сорта пшеницы, которые устойчивы ко внешним условиям.

В среду, 23 февраля, в возрасте 93 лет скончался доктор биологических наук, главный научный сотрудник отдела генетических ресурсов овса, ржи и ячменя института, почетный профессор Владимир Кобылянский. Он работал более 50 лет во Всероссийском институте генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Кобылянский во всем мире был известен своим открытием гена короткостебельной ржи и исследованиями низкопентозановой ржи, которая теперь активно используется для корма животных. Результаты исследований Владимира Кобылянского опубликованы в 400 научных публикациях, в том числе в шести монографиях.

Благодаря открытию ученого в 1970-х годах в СССР смогли создать короткостебельные сорта пшеницы, которые устойчивы ко внешним условиям. Сейчас 90% сортов именно короткостебельной ржи с устойчивыми признаками выращивается не только в России, но и в других европейских странах.

Владимир Кобылянский родился в Одесской области в 1928 году. Он окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт в 1952 году. В 1960-м поступил в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института растениеводства им. Н. И. Вавилова, где изучал коллекции пшеницы, ячменя и овса. Сегодня существует около 30 сортов ржи, выведенных с авторским участием ученого.

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