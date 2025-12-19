На 91-м году жизни скончался выдающийся музыковед Иосиф Райскин

Учёный, критик и главный редактор газеты "Мариинский театр" ушёл из жизни 7 февраля.

На 91-м году жизни скончался известный музыковед, историк музыки и музыкальный критик Иосиф Райскин. О его смерти сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга.

С глубоким прискорбием сообщаем, что 7 февраля 2026 года на 91 году жизни скончался музыковед, историк музыки, музыкальный критик, главный редактор газеты "Мариинский театр", член Союза композиторов Санкт-Петербурга, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Иосиф Генрихович Райскин. Союз композиторов Санкт-Петербурга

Иосиф Райскин родился 4 сентября 1935 года в Куйбышеве (ныне Самара). Его жизненный путь был неразрывно связан с музыкой, хотя начался в науке. Окончив Ленинградский электротехнический институт, он несколько лет работал в военно-морском НИИ, стал автором изобретений в области навигации, а затем преподавал физику в Горном институте. Параллельно он получал музыкальное образование в консерватории и с 1970-х годов активно печатался как музыкальный критик.

С 2001 года и до последних дней Иосиф Райскин был главным редактором газеты "Мариинский театр". Он также являлся председателем секции критики и музыкознания Союза композиторов Петербурга. Особое место в его наследии занимает монография "Дмитрий Шостакович. Симфонии общей судьбы". Шесть лет от роду, в марте 1942 года, он услышал в Куйбышеве легендарную Седьмую "Ленинградскую" симфонию, и с тех пор не пропустил ни одной ленинградской премьеры симфоний Шостаковича. Всего Райскин написал более 500 статей, опубликованных в научных сборниках, энциклопедиях и периодической печати.

Фото: ВКонтакте / Союз композиторов Санкт-Петербурга