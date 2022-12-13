На 80% вырос спрос на вечерних работников в Петербурге

Работодателям потребовалось почти 70 тыс. сотрудников для работы на вечерние смены с начала года.

Компании из Петербурга за год стали на 78% чаще предлагать работу по вечерам. Об этом 21 февраля пишет пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад".

Работодателям потребовалось почти 70 тыс. сотрудников для работы на вечерние смены с начала года. Это на 87% больше, чем в начале прошлого года. На Петербург приходится каждая десятая такая вакансия.

Чаще вечерние работники требуются в сфере ритейла (27%), транспорта и логистики (11%), а также IT-сфере (10%). Кроме того, востребованы вечерние репетиторы и преподаватели онлайн-школ (4%), официанты (3%) и сотрудники банков (3%).

Ранее во время строительства на Пулковском шоссе нашли снаряд ВОВ. Боеприпас был вывезен сотрудниками ОМОН на специализированный полигон в Ленинградской области для уничтожения.

Фото: Piter.tv

