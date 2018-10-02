На 73-м году жизни умерла вдова зампреда ЗакСа Виктора Новоселова

По словам родственников, Новоселову госпитализировали в один из стационаров с подозрением на коронавирус.

В субботу, 18 сентября, стало известно, что в Петербурге на 73-м году жизни умерла Ирина Новоселова, вдова погибшего в конце 1990-х заместителя председателя ЗакСа Виктора Новоселова.

По словам родственников, Новоселову госпитализировали в один из стационаров с подозрением на коронавирус. В 2000 году Ирина Новоселова стала депутатом муниципального округа "Московская застава".

Виктор Новоселов 1993 году он занял пост начальника петербургского управления Федеральной миграционной службы. В 1995 году стал заместителем председателя петербургского ЗакСа. Его убили 20 октября 1999 года. Взрывчатку на крыше автомобиля Новоселова установил киллер, пока депутат стоял на красном сигнале светофора в Московском районе. Заказчиков преступления так и не удалось найти.

Ранее умерла судья Наталья Репникова, которая заменила Навальному условный срок на реальный.

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