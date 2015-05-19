  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Умерла судья Наталья Репникова, которая заменила Yавальному условный срок на реальный
Сегодня, 8:29
156
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Умерла судья Наталья Репникова, которая заменила Yавальному условный срок на реальный

0 0

Также представитель суда Москвы занималась деkо о хищении на космодроме "Восточный".

Умерла судья Наталья Репникова, которая заменила российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу "Рив Гош" на реальный. Об этом рассказали журналистам представители пресс-службы Симоновского районного суда Москвы. 

Наталия Владимировна действительно скончалась. Она отчислена 18 августа "в связи со смертью.

пресс-служба инстанции

Напомним, что судья также являлась председателем на судебном заседании по вопросу о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома "Восточный". Приговор по данному делу был вынесен в феврале 2018 года.

Шахматистка Гаприндашвили подала иск против Netflix из-за сериала "Ход королевы".

Фото: Piter.tv
 

Теги: дело рив гош, наталья репникова, симоновский суд москвы
Категории: Происшествия, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии