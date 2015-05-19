Умерла судья Наталья Репникова, которая заменила Yавальному условный срок на реальный

Также представитель суда Москвы занималась деkо о хищении на космодроме "Восточный".

Умерла судья Наталья Репникова, которая заменила российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу "Рив Гош" на реальный. Об этом рассказали журналистам представители пресс-службы Симоновского районного суда Москвы.

Наталия Владимировна действительно скончалась. Она отчислена 18 августа "в связи со смертью. пресс-служба инстанции

Напомним, что судья также являлась председателем на судебном заседании по вопросу о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве космодрома "Восточный". Приговор по данному делу был вынесен в феврале 2018 года.

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Фото: Piter.tv

