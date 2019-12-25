Суд взыскал с фигурантов дела о реставрации на Соловках 19 миллионов рублей

Фигуранты уголовного дела похитили средства, выделенные на работы в объектах Соловецкого архипелага.

Симоновский суд Москвы взыскал более 19 миллионов рублей по иску заместителя генерального прокурора России с бывшего главы департамента при министерстве по культуре Владимира Цветнова и еще трех человек. Речь идет о преступлении за хищение денежных средств, выделенных для реставрации объектов Соловецкого архипелага. Соответствующие данные приводятся к официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении журналистов новостного агентства "РИА Новости". В тексте упоминается, что для реализации своего умысла в период с 2012 по 2016 года подозреваемые заключили пять госконтрактов на проведение историко-культурных экспертиз с подконтрольными им ООО "Лантана, ООО "Альт", ООО "Лас-Флорес групп", ООО "СмартФинанс". Компании не обладали полномочиями на проведение вышеуказанных экспертиз. Фигуранты расследования организовали исполнение работ по завышенной стоимости,а затем обеспечили подписание актов приемки выполненных работ и их оплату. Следствие считает, что своими действиями злоумышленники причинили материальный вред государству в особо крупном размере.

Полученными денежными средствами члены преступной группы распорядились по своему усмотрению. Потерпевшим по уголовному делу признано министерство культуры РФ, за которым оставлено право на удовлетворении гражданского иска. текст документов

Судебная инстанция солидарно взыскала порядка 19 миллионов 395 тысяч рублей с Владимира Цветнова, Татьяны Магдеевой, Павла Мосолова и Сергея Семикова. Напомним, что в мае 2023 года Мещанский суд Москвы по делу о хищении приговорил к срокам от двух до четырех лет колонии бывшего руководителя департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Владимира Цветнова, а также бывшего заместителя Павла Мосолова, бизнесменов Татьяну Магдееву и Сергея Семикова, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Назначенное наказание всем четверым фигурантам уголовного дела суд счел отбытым в СИЗО и под домашним арестом. Дополнительно на территорию России из Камбоджи ранее экстрадировали Сергея Волкова, еще одного фигуранта уголовного дела.

Раскрыта кража из Соловецкого монастыря.

Фото: Piter.tv