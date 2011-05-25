На 65-м году жизни скончался актер Андрей Дубовский

В субботу, 2 октября, на 65-м году жизни скончался актер театра и кино Андрей Дубовский. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Дубовский окончил ГИТИС. Известность ему принесли роли в спектаклях Центрального академического театра Советской армии и Театра имени Пушкина.
Актер играл в таких картинах, как "Визит к Минотавру", "Одиссея капитана Блада", "Маленькие трагедии", "Страна глухих", "Графиня де Монсоро", "Палата номер шесть". Сообщается, что в 44 года Дубовский перенес инсульт, после которого стал реже появляться на сцене.
Ранее на Энгельса подросток на электросамокате сбил пешеходов.
Фото: kino-teatr.ru
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