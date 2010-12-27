На 34 года завысил свой возраст 28-летний чиновник из Дагестана, чтобы получать пенсию

Чиновник из Дагестанского села повысил свой возраст, для получения пенсии по старости.
Прокуратура Левашинского района Дагестана сообщает, что житель села Кулецма 1989 года рождения, работающий заместителем главы муниципального образования, в отделении УФМС получил подложный паспорт, где на 34 года завышен его настоящий возраст. Кроме того, молодой чиновник приобрел подложную трудовую книжку с заведомо ложными сведениями о том, что в 1985-1996 годах он работал в колхозе.
В феврале 2018 года он обратился в пенсионный фонд с заявлением о выплате ему пенсии по старости. С марта 2019 года по июль 2019 года он получил пенсию в размере 155 тысяч рублей.
По данному факту в отношении мужчины заведено уголовное дело по статье "мошенничество". А в отношении служащих пенсионного фонда и УФМС РФ уголовные дела по статьям "превышение должностных полномочий" и "подлог".
Фото: pixabay
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