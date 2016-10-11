В Петербурге мужчина попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте

В сбили мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

В Санкт-Петербурге проишошла авария на 2-й Поперечной. Под колеса угодил пешеход.

В пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что ДТП случилось в пятницу, 3 ноября около восьми часов вечера у дома №3 на 2-й Поперечной улице. 30-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta сбил пешехода. Уточняется, что 50-летний житель города спровоцировал аварию, так как переходил дорогу в неположенном месте.

Известно, что пострадавший получил серьезные травмы, его госпитализировали в больницу с места происшествия. Обстоятельства инцидента выясняюся.