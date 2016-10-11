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В Петербурге мужчина попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте
Сегодня, 11:26
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Shdaria
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В Петербурге мужчина попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте

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В сбили мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

В Санкт-Петербурге проишошла авария на 2-й Поперечной. Под колеса угодил пешеход.

В пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что ДТП случилось в пятницу, 3 ноября около восьми часов вечера у дома №3 на 2-й Поперечной улице. 30-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta сбил пешехода. Уточняется, что 50-летний житель города спровоцировал аварию, так как переходил дорогу в неположенном месте.

Известно, что пострадавший получил серьезные травмы, его госпитализировали в больницу с места происшествия. Обстоятельства инцидента выясняюся. 

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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