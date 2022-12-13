В Новом Девяткино "Мерседес" сбил пешехода

Эвакуатор врезался в иномарку. Автомобиль от удара влетел в женщину на переходе.

В Новом Девяткино сегодня, 12 февраля, произошло жесткое ДТП. Иномарка "Мерседес" сбила пешехода. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

По словам очевидцев, эвакуаторщик поздно нажал на тормоза и въехал в "Мерседес". В результате случившегося автомобиль отлетел в женщину, которая переходила дорогу по "зебре".

Информация о пострадавших уточняется. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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