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На 17 июля Бибилов назначил референдум об объединении Южной Осетии и России
Сегодня, 22:44
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На 17 июля Бибилов назначил референдум об объединении Южной Осетии и России

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В документе отмечено, что президент принимал решение, "руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией". 

В пятницу, 13 мая, стало известно, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на 17 июля назначил референдум о присоединении республики к России. Указ опубликовали сегодня. 

В документе отмечено, что президент принимал решение, "руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией". 

В бюллетене, судя по тексту указа, будет только один вопрос: "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?".

Ранее мы сообщали, что президент Южной Осетии не исключил провокаций со стороны Грузии. Анатолий Бибилов рассказал о том, что регион не видит пока что угрозы, исходящей от Грузии.

Фото: Википедия


 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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