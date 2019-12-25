На 17 июля Бибилов назначил референдум об объединении Южной Осетии и России

В документе отмечено, что президент принимал решение, "руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией".

В пятницу, 13 мая, стало известно, что президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на 17 июля назначил референдум о присоединении республики к России. Указ опубликовали сегодня.

В документе отмечено, что президент принимал решение, "руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией".

В бюллетене, судя по тексту указа, будет только один вопрос: "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?".

Ранее мы сообщали, что президент Южной Осетии не исключил провокаций со стороны Грузии. Анатолий Бибилов рассказал о том, что регион не видит пока что угрозы, исходящей от Грузии.

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