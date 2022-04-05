Анатолий бибилов рассказал о том, что регион не видит пока что угрозы, исходящей от Грузии.

Президент Южной Осетии не исключил провокаций со стороны Грузии. В интервью для журналистов "РИА Новостей" Анатолий бибилов не исключил такого варианта развития событий, при котором Тбилиси захочет вмешаться в референдум о вхождении региона в состав России силовым методом. Чиновник заметил, что власти Цхинвала готовы ответить на эту проблему адекватно и пропорционально - за счет дипломатических шагов или других действий. Бибилов уточнил, что к текущему моменту ему не приходится говорить с какими-то намеками или умалчивать детали.

Без сомнения, есть опасения…но вряд ли можно и нужно ожидать, потому что безопасность гарантирована Российской Федерацией и всеми подразделениями, которые там есть. Анатолий Бибилов, глава Южной Осетии

На данный момент Южная Осетия не видит угрозы со стороны Грузии, а все вопросы решаются за счет их постановки в рамках Женевских дискуссий и диалогом.

Бибилов: жители Южной Осетии поддержат вхождение в состав России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости