Бибилов: жители Южной Осетии поддержат вхождение в состав России

Жители Южной Осетии поддержат вхождение в состав России. Такого мнения придерживается президент республики Анатолий Бибилов. Своей позицией чиновник поделился с журналистами "РИА Новостей". Он уверен в том, что в большинстве своем граждане хотят присоединиться к российскому государству. В настоящее время по данному вопросу проводятся консультации с Москвой. Референдум в Южной Осетии может пройти после 10 апреля.
Почему? Потому что это опять-таки не желание Анатолия Ильича Бибилова, а это желание народа. То есть я высказываю желание народа. И это желание абсолютно связано и с моим желанием.
Анатолий Бибилов, глава Южной Осетии
В Южной Осетии могут состояться два референдума.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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