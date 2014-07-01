Бибилов: жители Южной Осетии поддержат вхождение в состав России

Глава региона считает, что поднимает вопрос, в котором заинтересован сам народ.

Жители Южной Осетии поддержат вхождение в состав России. Такого мнения придерживается президент республики Анатолий Бибилов. Своей позицией чиновник поделился с журналистами "РИА Новостей". Он уверен в том, что в большинстве своем граждане хотят присоединиться к российскому государству. В настоящее время по данному вопросу проводятся консультации с Москвой. Референдум в Южной Осетии может пройти после 10 апреля.

Почему? Потому что это опять-таки не желание Анатолия Ильича Бибилова, а это желание народа. То есть я высказываю желание народа. И это желание абсолютно связано и с моим желанием. Анатолий Бибилов, глава Южной Осетии

В Южной Осетии могут состояться два референдума.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости