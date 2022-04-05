У населения спросят мнение о вхождении в состав с РФ и объединении с Северной Осетией.

В Южной Осетии могут состояться два референдума. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился президент республики Анатолий Бибилов. Чиновник пояснил, что власти региона планируют узнать мнение населения о вхождении в состав РФ, а также относительно возможного воссоединения с Северной Осетией. В ближайшее время Цхинвал предпримет юридические шаги, а сам референдум может пройти уже 10 апреля.

Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав РФ и прямое сразу же объединение Осетий — этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе РФ, тогда уже должны идти процессы… Анатолий Бибилов, глава Южной Осетии

Бибилов уточнил прессе, что в истории примеры объединения российских регионов уже имеются. Напомним, что с 26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые ранее находились под контролем Грузии. Администрация РФ не раз говорила о том, что признание независимости двух бывших автономий Тбилиси отражает реалии и не подлежит последующему пересмотру.

Президент Южной Осетии допустил объединение с Северной.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости