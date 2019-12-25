НКО в России получили 214 млрд рублей почти за 3 года

Олег Свириденко рассказал о финансировании НКО в России.

Зарегистрированные в России некоммерческие организации получили 214 млрд рублей почти за три года. Об этом на пленарном заседании Госдумы РФ 3 декабря сообщил заместитель главы Минюста Олег Олег Свириденко. Чиновник уточнил, что из данных средств около 2,2 млрд рублей переданы НКО-иноагентам.

Что касается финансирования: общий объем всех НКО - 214 млрд 200 тысяч рублей за два года и 9 месяцев. Объем зарубежного финансирования НКО, выполняющего функции иностранных агентов, - 2 млрд 204 тыс. 200 рублей Олег Свириденко, замминистра юстиции России

Эксперт рассказал, что к 1 октября 2020 года в России зарегистрировано 210 тысяч 633 НКО. Из них 193 организации находятся в реестре НКО-иноагентов. Добровольно о себе заявили только 30 НКО-иноагентов.

Комитет Госдумы поддержал проект о деятельности иноагентов.

Фото: Piter.tv