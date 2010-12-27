На улице Турку смяло легковушку

Водитель остался жив, но передвигался, прихрамывая.

В воскресенье, 2 июня, во Фрунзнеском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Коррсепондент Piter.TV фотографию с места событий.

Как стало известна, авария случилась на пересечении Бухарестской улицы и улицы Турку. На кадрах видно белую иномарку, предположительно "ВАЗ", с сильно покорёженной передней частью корпуса. Также на дороге вокруг машин разбросано стекло и части авто. По информации Piter.TV водитель "ВАЗ" остался жив, но передвигался, прихрамывая.

Ранее мы писали о состоянии пострадавших в ДТП возле метро "Горьковская", где иномарка "Рено Логан" влетела в пешеходов.

Фото: Piter.TV