Мюзикл "Винил"

Мюзикл представят 7 октября во Дворце культуры имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Постановка перенесет гостей в идиллическую эпоху стиляг и противостоящего им советского общества. Развернутся действия накануне VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который открылся в столице в июле 1957 года. Тогда молодежь смогла общаться со своими зарубежными сверстниками, что имело последствия. Люди по-другому посмотрели на моду, стиль, манеры поведения и образ жизни.

По сюжету ВИА "Винил" не допустили к участию в фестивале. Ансамбль играет джаз и рок-н-ролл. Но никакие трудности не остановили талантливых ребят.

Фото: ВКонтакте / Музыкальный театр им. Ф. И. Шаляпина (Мюзик-Холл)