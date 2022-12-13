Мюзикл "Любовь. Чума. Верона" будут показывать на сцене театра Буфф

В основе сюжета – конфликт семей Монтекки и Капулетти из шекспировской пьесы "Ромео и Джульетта".

В театре Буфф прошла премьера мюзикла Максима Дунаевского "Любовь. Чума. Верона". Спектакль по пьесе Григория Горина "Чума на оба ваших дома" вошел в репертуар театра. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В основе сюжета – конфликт семей Монтекки и Капулетти из шекспировской пьесы "Ромео и Джульетта". В мюзикле получили роли Евгений Александров и Мурат Султаниязов.

Этот спектакль будут показывать в театре Буфф довольно часто. Ознакомиться с афишей можно на сайте культурного учреждения.

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Фото: Pxhere