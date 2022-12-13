Мюзикл "Любовь. Чума. Верона" будут показывать на сцене театра Буфф

В театре Буфф прошла премьера мюзикла Максима Дунаевского "Любовь. Чума. Верона". Спектакль по пьесе Григория Горина "Чума на оба ваших дома" вошел в репертуар театра. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
В основе сюжета – конфликт семей Монтекки и Капулетти из шекспировской пьесы "Ромео и Джульетта". В мюзикле получили роли Евгений Александров и Мурат Султаниязов.
Этот спектакль будут показывать в театре Буфф довольно часто. Ознакомиться с афишей можно на сайте культурного учреждения.
Ранее на Piter.tv: в культурном квартале "Брусницын" сегодня отметят китайский Новый год.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все