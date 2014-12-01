  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Мюзикл "Иосиф и его удивительный плащ снов"
Сегодня, 19:00
174
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мюзикл "Иосиф и его удивительный плащ снов"

0 0

Мюзикл "Иосиф и его удивительный плащ снов" представят 4 июня во Дворце культуры имени Ленсовета. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Будет представлена библейская история об Иосифе и о его братьях. Это о зависти, любви и прощении. 

Авторы оригинала – композитор Эндрю Ллойд Уэббер и поэт-драматург Тим Райс. После выхода в свет "Иосифа" в 1968 году к ним пришел настоящий успех. 

В музыке Уэббер использует различные жанры и стили – например, мотивы 60-х годов, кантри, пародию на рок-н-ролл и шансон, балладу. В спектакле поучаствует оркестр Петербургского государственного детского музыкального театра "Карамболь". 

Фото: пресс-служба театра "Карамболь" 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии