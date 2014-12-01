Мюзикл "Иосиф и его удивительный плащ снов" представят 4 июня во Дворце культуры имени Ленсовета. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Будет представлена библейская история об Иосифе и о его братьях. Это о зависти, любви и прощении.

Авторы оригинала – композитор Эндрю Ллойд Уэббер и поэт-драматург Тим Райс. После выхода в свет "Иосифа" в 1968 году к ним пришел настоящий успех.

В музыке Уэббер использует различные жанры и стили – например, мотивы 60-х годов, кантри, пародию на рок-н-ролл и шансон, балладу. В спектакле поучаствует оркестр Петербургского государственного детского музыкального театра "Карамболь".

Фото: пресс-служба театра "Карамболь"