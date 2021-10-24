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Мюзикл "Чудо-Юдо"
Сегодня, 18:00
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Мюзикл "Чудо-Юдо"

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Мюзикл "Чудо-Юдо" покажут 28 октября в театре ЛДМ "Новая сцена". Начнется мероприятие в 18:00. Без возрастных ограничений.

Спектакль поставили по мотивам "Сказки о царе Берендее", которая была написана 200 лет назад Василием Жуковским. Сюжет полон интриг и приключений, он перенесет зрителя в облачные дали и мир "Заподводья". 

На сцене будут 3D-декорации, игра в футбол, карусель-карамель, волшебный звездопад. Музыку для "Чудо-Юдо" написал композитор Антон Танонов. 

Отмечается, что один ребенок из зрительного зала на каждом представлении окажется в сказке и станет ее главным героем. 

Фото: ldm.theater 

Теги: театр лдм, чудо-юдо
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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