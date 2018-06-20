Музыканты британской группы Her's погибли в ДТП в США

Музыканты из Ливерпуля находились в США на гастролях.

Из США пришли печальные известия: в ДТП погибли музыканты рок группы Her"s из Ливерпуля.

Молодая группа, которая была создана в Ливерпуле, подавала большие надежды. В Великобритании это довольно известная рок-группа. Дуэт Стивен Фицпатрик и Одун Ладинг, а также их тур-менеджер Тревор Энгельбрексон погибли в ДТП в Калифорнии. Гастроли подходили к концу, музыканты направлялись из Аризоны в город Санта-Ана, где должен был пройти концерт. Выжить никому не удалось.

Последнее видео на официальном канале группы в YouTube было опубликовано месяц назад. Под этим видео поклонники музыкантов оставляют слова благодарности и соболезнования.

Вы одна из моих любимых групп. Вам, ребята, будет очень не хватать. Я рад, что мне удалось увидеть, как вы выступаете в прямом эфире в Лос-Анджелесе. Вы, ребята, может и ушли, но ваша музыка и искусство будут жить вечно.

Видео: YouTube/Her"s

Фото: Twitter