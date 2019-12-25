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Музыкальные театры Петербурга и Иркутска впервые открывают виртуальные обменные гастроли
Сегодня, 10:15
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Музыкальные театры Петербурга и Иркутска впервые открывают виртуальные обменные гастроли

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Виртуальные гастроли продлятся до 4 июня включительно.

В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что музыкальные театры Петербурга и Иркутска впервые открывают виртуальные обменные гастроли. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского театра Комедии.

Как оказалось, соответствующая система будет работать до 4 мая. Спектакли намерены транслировать на сайтах театров.

Петербуржцам представят  мюзикл "Секрет ее молодости", музыкальную драму "Цезарь и Клеопатра", комедию "Дамский портной" и музыкально-пластический спектакль "Анна и адмирал".

Ранее мы сообщали о том, что объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами".

Фото:Piter.TV

Теги: культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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