В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что музыкальные театры Петербурга и Иркутска впервые открывают виртуальные обменные гастроли. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского театра Комедии.
Как оказалось, соответствующая система будет работать до 4 мая. Спектакли намерены транслировать на сайтах театров.
Петербуржцам представят мюзикл "Секрет ее молодости", музыкальную драму "Цезарь и Клеопатра", комедию "Дамский портной" и музыкально-пластический спектакль "Анна и адмирал".
Ранее мы сообщали о том, что объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами".
Фото:Piter.TV
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