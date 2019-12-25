Названы победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами"

Максимальное количество очков набрали Иван Стебунов и Инна Свечникова.

В воскресенье, 24 мая, на телеканале "Россия-1" показали финальный выпуск 11-го сезона шоу "Танцы со звездами". Победителями проекта стали Иван Стебунов и Инна Свечникова. Они покорили сердца жюри и зрителей и набрали максимальное количество очков.

Всего в финале выступило три пары. Кроме Ивана Стебунова и Инны Свечниковой за победу в 11-м сезоне боролись Артем Ткаченко и Валерия Семенова, а также Екатерина Варнава и Денис Тагинцев. Последних многие считали фаворитами и до последнего верили, что именно они получат главный приз.

Для финала конкурсанты подготовили по три танца, два из них были абсолютно новыми. Первый тур включал в себя голосование зрителей. Затем к выбору победителей подключились жюри в лице Николая Цискаридзе, Дарьи Златопольской, Егора Дружинина и Игоря Рудника.

Ранее мы писали, что финал шоу "Маска" установил новый рекорд по просмотрам.

Фото: Instagram / inna_svechnikova