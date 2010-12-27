Музыкально-поэтический фестиваль "В сторону Выборга" достиг точки назначения

Фестиваль "В сторону Выборга", в рамках которого состоялись концерты в Зеленогорске, Репино и Комарово наконец добрался до Выборга. В рамках мероприятия в библиотеке А. Аалто выступят Сати Спивакова, Владимир Кошевой и Алексей Гориболь, а также финский квартет "Tempera quartet".

XI музыкально-поэтический фестиваль "В сторону Выборга" начавшийся в минувшие выходные добрался до точки, к которой стремится согласно его названию. Официальное открытие фестиваля прошло в Зеленогорске еще 19 августа. Программа музыкально-поэтических вечеров затронула площадки в Репино и Комарово.

Организатором фестиваля стал АНО "Институт Финляндии в Санкт-Петербурге". Поддержку в организации оказывает областное правительство, Правительства Санкт-Петербурга, генеральное консульство Финляндии, а также администрация МО "Выборгский район". Миссия фестиваля по словам организаторов состоит в возрождении интернациональных культурных традиций, а также особой творческой среды Карельского перешейка конца XIX – середины ХХ века.

Двери в Выборге фестиваль открывает премьерой литературно-музыкальной композиции "Иван Тургеньев. Метафизика любви". Мероприятие состоится 24 августа в 18.00 в библиотеке А. Аалто. Участниками концерта станут известная актриса Сати Спивакова, а также актер театра и кино Владимир Кошевой и пианист Алексей Гориболь. 25 августа в 15 часов в библиотеке Алвара Аалто пройдет выступление финского квартета "Tempera quartet". Музыканты из соседней страны представят программу, объединяющую произведения Яна Сибелиуса, Эйнара Энглунда и струнный квартет № 1 Дмитрия Шостаковича.

В 18 часов в Соборе Святых Петра и Павла будет представлен масштабный проект "Соло с оркестром", в котором звезды фестиваля выступят с оркестром "Synergy". Прозвучат произведения разных стилей и эпох, среди которых И. С. Бах, Ф. Шуберт, П. Чайковский, Я. Сибелиус, А. Пьяццолла.

Завершится фестиваль "В сторону Выборга" гала-концертом, который пройдет 26 августа в 15 часов в Библиотеке Алвара Аалто. На закрытии будет представлена программа избранных произведений фестиваля этого года.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"

Фото: Александр Браво, сайт terijoki.spb.ru