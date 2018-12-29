Концерт "Классика, которая улыбается Вам!"

Возрастное ограничение: 6+.

23 января 2019 года в рамках 4-го Международного музыкального фестиваля "Классика без границ" квартет солистов StradiВаленки представит программу "Классика, которая улыбается Вам!".

Эта программа адресована широкому зрителю: маленьким детям и взрослым людям, подросткам и нашим бабушкам и дедушкам. В этот день прозвучат узнаваемые и любимые классические мелодии. При этом классика здесь трактуется не только, как музыка серьезных академических композиторов (например, Баха, Вивальди, Брамса, Штрауса, Шнитке и других). Зрители смогут насладиться мелодиями из ретро-эпохи, танго, народными песнями (причем не только русскими) и лучшими саундтреками отечественных и зарубежных кинофильмов.

Все музыканты ансамбля, среди которых Надежда Котнова (фортепиано), Евгений Алтудин (аккордеон), Денис Макаров (контрабас) и Александр Барклянский (скрипка), имеют за плечами разнообразный концертный и театральный опыт. Все они получили академическое консерваторское образование и являются лауреатами международных конкурсов и фестивалей.

Редкий зритель выходит из зала без улыбки и это, пожалуй, главная цель концерта — удивить и порадовать публику. Приходите и Вы, чтобы убедиться, что Классика умеет улыбаться!

Когда: 23 января в 19:00.

Адрес: Малый зал Филармонии, Невский проспект, 30.

Фото: организаторы