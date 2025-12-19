Музыка при свечах. Мелодии Рождества состоится 2 января в 17:00 в Петрикирхе

К зимним праздникам Amadeus Concerts приготовили для петербуржцев особенный подарок… Атмосферный концерт "Музыка при свечах. Мелодии Рождества" пройдёт в историческом месте — в старинной лютеранской кирхе.

В зале, освещённом сотнями мерцающих свечей, прозвучат рождественские мелодии, в которых чувствуется тепло, покой и немного волшебства. Даже самые сдержанные слушатели не смогут остаться равнодушными, когда зазвучит орган. Король инструментов появится на сцене в сопровождении рояля, флейты и виолончели.

Исполнители:

ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Ольга Котлярова — известная российская артистка, виртуоз игры на фортепиано, органе и клавесине. Родом из Санкт-Петербурга, она окончила государственную консерваторию имени Римского-Корсакова, где прошла блестящую подготовку под руководством ведущих профессоров. Ее музыкальный путь связан с высоким профессионализмом, богатой культурной традицией и постоянным стремлением к совершенству.

Котлярова Ольга начала свою карьеру как талантливая исполнительница классической музыки. Ее выступления отличаются утонченностью и эмоциональной глубиной, что делает каждое выступление незабываемым. Ольга успешно сотрудничает с ведущими концертными площадками Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, а также активно участвует в международных музыкальных фестивалях.

Помимо концертной деятельности, Ольга Котлярова ведет образовательную работу, передавая опыт молодым музыкантам. Ее исполнение произведений классического репертуара, таких как сочинения Баха и Рахманинова, отмечают как музыкальные критики, так и слушатели.

Музыка Ольги Котляровой находит отклик у широкой аудитории, благодаря чему она является не только выдающимся артистом, но и важной фигурой в культурной жизни России. Ее вклад в развитие отечественной музыкальной культуры достоин самых высоких оценок.

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта.