Мужчину оштрафовали на 20 тыс. рублей за тушение Вечного огня на Марсовом поле в прошлом году

Петербуржец попросил учесть глубокое раскаяние перед обществом и гражданами Российской Федерации, перечислил в Фонд "Спасение" денежные средства в сумме 10 000 рублей.

Во вторник, 8 февраля, Дзержинский суд Петербурга оштрафовал на 20 тыс. рублей мужчину, который в прошлом году потушил Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд рассматривал дело Сергея Никулина в апелляционном порядке. Известно, что оспорить слишком мягкое, на взгляд надзора, решение пыталась прокуратура.

Напомним, что мужчине вменялась статья "надругательство над телами умерших и местами их захоронения". По данным суда, в ночь на 26 февраля 2021 года на Марсовом поле Никулин положил комок снега в сопло мемориала и огонь погас. Это обошлось "ПетербургГазу" в 24 130 рублей. Никулин компенсировал расходы и ещё осенью раскаялся и всё осознал в судебном участке № 199, где рассматривалось дело.

По данным пресс-службы, петербуржец попросил учесть глубокое раскаяние перед обществом и гражданами Российской Федерации, перечислил в Фонд "Спасение" денежные средства в сумме 10 000 рублей.

Ранее в Сети появилось видео с детьми, которые погасили Вечный огонь на Марсовом поле.

Фото: Piter.tv