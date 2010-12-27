Мужчина, бросавшийся на прохожих с ножом, отправится в психиатрическую больницу

Суд установил, что он напал на людей четыре раза.

Октябрьский районный суд вынес постановление об освобождении от уголовной ответственности Алишера Филиппова. Вместо этого ему назначили принудительные меры медицинского характера. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В мае, июне и июле 2018 года молодой человек напал и порезал пятерых прохожих. Согласно материалам дела, он это сделал "беспричинно, из хулиганских побуждений". Cвоим жертвам он наносил удары ножом в грудь, область щеки или в шею.

Теперь обидчик будет проходить лечение в психиатрической больнице.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в коммунальной квартире в Колпино зарезали инвалида-колясочника.

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