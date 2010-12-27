Мужчина, бросавшийся на прохожих с ножом, отправится в психиатрическую больницу

Октябрьский районный суд вынес постановление об освобождении от уголовной ответственности Алишера Филиппова. Вместо этого ему назначили принудительные меры медицинского характера. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В мае, июне и июле 2018 года молодой человек напал и порезал пятерых прохожих. Согласно материалам дела, он это сделал "беспричинно, из хулиганских побуждений". Cвоим жертвам он наносил удары ножом в грудь, область щеки или в шею.
Теперь обидчик будет проходить лечение в психиатрической больнице.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в коммунальной квартире в Колпино зарезали инвалида-колясочника.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )